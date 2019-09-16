English | كوردى

شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الجمهورية د. برهم صالح حول اكمال مسودة مشروع قانون العنف الاسري


شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الجمهورية د. برهم صالح حول اكمال مسودة مشروع قانون العنف الاسري
2019/09/16 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: -usBQVy4MCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الجمهورية د. برهم صالح حول اكمال مسودة مشروع قانون العنف الاسري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الجمهورية د. برهم صالح حول اكمال مسودة مشروع قانون العنف الاسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).

كامل التفاصيل في: قناة العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا