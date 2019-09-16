نائب يطالب بتفعيل منحة الطلبة التي اقرت في دورات سابقة

2019/09/16 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة علي الحميداوي الى تفعيل قانون منحة الطلبة الذي اقره البرلمان في دورات سابقة.

وقال الحميداوي في بيان تلقت وكالة [اين] نسخة منه "دعماً للمسيرة العلمية وتشجيعا لطلبتنا بمواصلة الدراسة وعدم ترك المقاعد الدراسية وخاصة للطلبة من عوائل الدخل المحدود نجدد تأكيدنا على ضرورة تفعيل قانون منحة طلبة الجامعات التي سبق وان اقرها البرلمان بعد ان قدمت مقترحها كتلة الحكمة في الدورات السابقة وتعثر العمل بها لفعل ظروف التقشف انذاك".واضاف "الان نؤكد عزمنا على مواصلة الضغط على المعنيين لاطلاق المنح المالية ضمن الموازنة التكميلية او موازنة العام المقبل وتوفير التخصيصات اللازمة للطلبة المشمولين من ذوي الدخل المحدود".ولفت الحميداوي الى ان المنحة "مبادرة علمية بغايات انسانية تقدم ابسط انواع الدعم الاجتماعي للمستهدفين للتخفيف عن كاهل عوائلهم لاعانتهم على تلبية جانب ولو يسير من متطلبات واحتياجات الدراسة".

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