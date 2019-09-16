رئيس الوزراء لوزير الصحة: لن اقبل استقالتك وستعود لخدمة بلدنا الحبيب

2019/09/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية نص رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى وزير الصحة الدكتور علاء الدين العلوان رداً على طلب استقالته.

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