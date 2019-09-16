عبد المهدي لوزير الصحة : لن اقبل استقالتك وسامنحك اجازة لكي تعود لعملك بظرف يحميك من الاساءات

2019/09/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه لن يقبل استقالة وزير الصحة الدكتور علاء العلوان .وقال في رسالة وجهها للعلوان : لن اقبل استقالتك وسامنحك اجازة لكي تعود لعملك بظرف يحميك من الاساءات والتجاوزات اللادستورية واللاقانونية واللااخلاقية./انتهى

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