بالفيديو.. الزوراء يوضح حقيقة ابعاد لاعبين ومدى جاهزيته للدوري

2019/09/16 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أوضح الناطق الاعلامي باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، حقيقة ابعاد لاعبين عن الفريق وحقيقة اقالة المدرب حكيم شاكر، كما تحدث عن استعداد النوارس للدوري الممتاز.

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