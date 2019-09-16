برنت يسجل أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ 1988

2019/09/16 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجل خام برنت أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ 1988.

وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعا 8.80 دولار بما يعادل 14.61%، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ 1988، والخام الاميركي يرتفع 15.5% عند التسوية ليصل إلى 63.34 دولار للبرميل.انتهى

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