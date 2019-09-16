2019/09/16 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس كتلة المشروع العربي النيابية أحمد الجربا، اليوم الاثنين، أن النظام السياسي الحالي منعدم الرؤية ويسير بغير وجهة واتصور ان النظام السياسي

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