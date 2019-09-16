ناقلات النفط تتكدس في الموانيء السعودية

2019/09/16 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الاثنين أن 11 ناقلة نفط عملاقة على الأقل تنتظر لتحميل شحنات من الخام في الموانئ السعودية، بعد هجوم

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