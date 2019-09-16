2019/09/16 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتلة هوائية باردة قادمة للعراق..



موعدها وتأثيرها

توقع متنبئ جوي قدوم كتلة هوائية باردة الى العراق.

وأشار صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك اليوم، الى "نزول

هواء شبه قطبي بارد الاسبوع المقبل على شرق أوروبا وقد يتأثر به

العراق قليلاً وتعتدل حالة الطقس أكثر".ولفت الى ان "الأكثر تأثرا بالحالة هي مدن الشمال والغربية والوسطى"

من العراق.

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