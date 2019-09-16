2019/09/16 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاثنين، إدامة الطرق ودعم الثقافة المرورية وتأهيل مداخل بغداد مع أمينة بغداد ذكرى علوش.وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إن “الياسري استقبل في مكتبه أمينة بغداد ذكرى علوش، وبحث عدداً من الموضوعات التي تسهم في تدعيم الثقافة المرورية وتسهيل حركة المركبات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري يبحث مع علوش إدامة الطرق وتأهيل مداخل بغداد ودعم الثقافة المرورية وكالة خطوة برس.

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