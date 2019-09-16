الزرفي: التربية لم تُحقق نسبة الصرف المتوقعة ضمن موازنة عام 2019

2019/09/16 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عدنان الزرفي، اليوم الاثنين، ان وزارة التربية لم تُحقق نسبة الصرف المتوقعة ضمن موازنة عام 2019.

وقال الزرفي في تغريدة على تويتر تابعته "الغد برس"، ان "وزارة التربية لم تُحقق نسبة الصرف المتوقعة ضمن موازنة عام ٢٠١٩ ،وبينت مستندات الصرف تدنياً بلغ ٢٠٪ من اصل الموازنة".

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