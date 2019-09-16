الغراوي: عودة اكثر من 5 الاف نازح الى غرب الموصل وتلعفر وكركوك والأنبار

2019/09/16 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، عودة اكثر من 5 الاف نازح الى غرب الموصل وتلعفر وكركوك والأنبار.

وقال الغراوي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفوضية حقوق الانسان اشرفت على العودة الطوعية للنازحين من مخيمات النمرود والسلامية في محافظة نينوى ورالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والقوات الامنية".

واضاف "انهم اشرفوا على عودة ( ٥٢٢٤) نازح الى غرب الموصل وتلعفر وكركوك والأنبار بعد غلق مخيمات النمرود والسلامية في محافظة نينوى".

وبين الغراوي ان "فرق تقصي الحقائق والرصد في المفوضية تابعت اجراءات العودة الطوعية للعوائل النازحة في مخيمات النازحين في مخيم النمرود الكائن في ناحية النمرود جنوب مدينة الموصل والبالغ عددهم حوالي (٣٨٠٠) عائلة عادو الى مناطق سكناهم في قضاء تلعفر وكركوك والأنبار ضمن برنامج العودة الطوعية".

وبين انه "كما تمت عملية دمج ما يقارب (٣٧٥) عائلة في مخيم السلامية (١) الذي يقطنه (١٤٢٤) ، حيث وثق الفريق اغلاق المخيمان بالكامل وبإشراف مكتب المفوضية في محافظة والقوات الامنية ووزارة الهجرة والمهجرين".

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