الشمري: جبهة المعارضة تتبنى الغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/09/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد أمين عام جبهة المعارضة فادي الشمري، أن الجبهة تتبنى الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال الشمري في تغريدة على حسابه في منصة تويتر، إن "جبهة المعارضة تتبنى الغاء مكاتب المفتشيين العموميين واعادة النظر بمنظومة الرقابة في البلاد وهي ضرورة ملحة لايقاف النزيف".وتابع أن "هذه المكاتب وجدت لمكافحة ظواهر الفساد في الادارات العليا بالوزارات واذا به يستشري في كل مفاصلها وبشكل مخيف،الحكومة ابلغت مجلس النواب عدم ممانعتها من الالغاء".



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