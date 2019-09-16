الاتحاد الايراني يطلب من العراق هذا الامر قبل مباراة الفريقين في التصفيات

2019/09/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طلب الاتحاد الايراني من نظيره العراقي توفير مترجم من أجل مدربه البلجيكي في المؤتمر الصحفي.

وقال مراسل {الفرات نيوز} إن الاتحاد الايراني لكرة القدم طلب من نظيره العراقي توفير مترجم من الفرنسية الى العربية في المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب ايران البلجيكي فيلموتس قبل مباراة الفريقين في تصفيات كاس العالم 2022 التي ستقام بتاريخ 14/11/2019".

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