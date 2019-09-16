الحميري للعهد: استهدفنا مطار الرياض بصاروخ يمني قبل عملية بقيق بعام

2019/09/16 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القيادي في اللجنة الثورية العليا اليمنية توفيق الحميري:

- ندير المعركة بخيارات استراتيجية .

- العملية الأخيرة كشفت آخر تطورات الطيران المسير اليمني .

- عدم عرض تصوير

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