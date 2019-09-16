عبد الرحمن الجبوري للعهد: تداعيات عملية بقيق اشبه بتداعيات احداث سبتمبر

2019/09/16 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبير الباحثين في المركز الاقليمي بالجامعة الامريكية عبد الرحمن الجبوري:

- حركة انصار الله لم تعرض اي تصوير للعملية الأخيرة .

- لا يوجد دليل لغاية الان

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