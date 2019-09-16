2019/09/16 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الوفد العراقي في اعمال منتدى الابتكار التقني يلتقي عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في مجال التربية والتعليم

تستمر مشاركة الوفد العراقي لليوم الثاني على التوالي متمثلاً بوزارتي

التعليم العالي ووزارة التربية برئاسة الوكيل الاداري لوزارة التعليم

العالي والبحث العلمي الدكتور حامد خلف والمدير العام للعلاقات

الثقافية في وزارة لتربية السيد محمود حسين القيسي بمنتدى الابتكار

التقني في التعليم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المقام في سلطنة

عمان / مسقط للمدة من 14-18 ايلول 2019.المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية السيد محمود حسين

القيسي بين ان اعمال المنتدى في يومها الثاني تضمنت لقاء الوفد

العراقي بمجموعة من اكبر الشركات العالمية المتخصصة في التربية

والتعليم ، اذا قامت الشركات بتقديم عروضها للوفد العراق في كيفية

ادخال التكنولوجيا في مجال التعليم ،وتابع القيسي ان المنتدى يهدف للاستفادة من خلال ما يعرض من

الابتكارات التكنولوجية والتي تساهم في تطوير قطاع التربية والتعليم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفد العراقي في اعمال منتدى الابتكار التقني يلتقي عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في مجال التربية والتعليم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفد العراقي في اعمال منتدى الابتكار التقني يلتقي عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في مجال التربية والتعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).