2019/09/16 | 22:45

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موديز: الهجمات على منشآت نفطية سعودية سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين إن هجمات الطائرات

المسيرة على منشآت نفطية سعودية في مطلع الأسبوع سيكون لها تأثير سلبي

على التصنيف الائتماني، وإن تعطل الإنتاج "كبير"، مضيفة أنها تتوقع

تأثيرا محدودا على الأجل الطويل.وقال ريحان أكبر نائب رئيس موديز "لا نتوقع أن يترك ذلك تأثيرا طويل

الأجل على المركز المالي لأرامكو السعودية، نظرا لميزانيتها العمومية

المتينة والاحتياطيات القوية لديها".وتابع "رغم ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الروابط الائتمانية بين

الشركة والمملكة من حيث التركيز الجغرافي، والأكثر أهمية الانكشاف على

المخاطر جيوسياسية".

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