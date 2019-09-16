خام برنت يسجل أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ 1988

2019/09/16 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

سجل

خام برنت أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ 1988.

وتحدد

سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعا 8.80 دولار

بما يعادل 14.61%، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ 1988، والخام الاميركي يرتفع

15.5% عند التسوية ليصل إلى 63.34 دولار للبرميل.

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