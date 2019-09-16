الشيخ علي ردا على مساعي رفع الحصانة عنه: أنتم تلعبون بالنار !

2019/09/16 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهاجم النائب فائق الشيخ علي، الأثنين، قرار مجلس النواب بعد ادراج الاخير فقرة رفع الحصانة عن الشيخ علي، ضمن جدول اعماله.

وكتب النائب في تغريدة عبر “تويتر”: “تخيلوا أن بعضنا لا يشجع المنتوج الوطني، فيتهموني بأني مجدت البعث!، تصوروا عدو البعث يمجده كما يزعمون!، بينما كان من يتهمني يعيش أيام البعث كالجرذ المذعور في المجاري، أو كالخنفساء النجسة في البالوعات!، #شني_هاي، التكييف القانوني لتهمتي هو: أنني مجدت قندرة البكر..



من نوع پاتا!”.

وزاد الشيخ علي في تغريدة اخرى: “أنتم تلعبون بالنار!، لنفترض بعضكم نجح بإدراج فقرة رفع الحصانة عني..



لكن النواب الشرفاء خرجوا من القاعة واختل النصاب، كي لا يصوتوا عليها!، ولنفترض جدلا بأنكم ستنجحون بالتصويت..



ولن تنجحوا!، ولكن تذكروا بأن الدور سيأتي عليكم، إنما أنتم تسنون سنة سيئة!، #شني_هاي، ولات ساعة مندم!”.

وصوت مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، على إدراج فقرة رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، ضمن جدول اعماله.

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