2019/09/16 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن الوكالة

وكالة خبرية مستقلة تهتم بنقل الأحداث المحلية والعربية والدولية بحيادية وموضوعية، ننقل لكم الخبر وما وراءه.

رئيس التحريرAltalkani@gmail.com

مدير التحريرkhalidaltharwany@gmail.com

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق: رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).