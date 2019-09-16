شرطة كربلاء تعتقل عدد من المتهمين بينهم ارهابي

2019/09/16 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن أعتقال عدد من المتهمين في قضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

وقال اللواء أحمد علي زويني قائد شرطة محافظة كربلاء والمنشآت في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه إن "مفاصل وتشكيلات قيادة الشرطة تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين الى العداله في قضايا جنائية مختلفة من ضمنهم متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب مطلوب الى العاصمة بغداد"، لافتاً الى ان "بعض المتهمين والمخالفين تم القبض عليهم داخل سيطراتنا الخارجية اثناء التفتيش الدقيق للوافدين الى المحافظة في الحواسيب الامنية وقوائم المطلوبين في الجرائم الجنائية والارهابية من بينهم متهم من سكنة العاصمة بغداد مطلوب الى محكمة تحقيق بغداد الجديدة وفق أحكام المادة (٤ ارهاب) بدلالة المادة( ٢ من ق.



ع.



ع ) اثناء محاولته الدخول الى المحافظة".

وأكد إن المعتقلين تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لنيل جزائهم العادل.انتهى/س

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