الإعمار تناقش مع واسط جهود إكمال المشاريع الخدمية

2019/09/16 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

وجه وزير الاعمار والبلديات العامة بنكين ريكاني انذارا للشركة المنفذة لمشروع مجاري الحي في واسط، وبينما اعلن موافقته على تحريك جميع المشاريع المتوقفة بالمحافظة، دعا الى ضرورة اعادة العمل بمشروع توسعة طريق كوت ـ بغداد.

جاء ذلك خلال استقبال ريكاني محافظ واسط وعدد من المسؤولين المحليين والمهندسين في مكتبه ببغداد، مشيرا الى ان المرحلة الماضية شهدت مراجعة كاملة لجميع المشاريع الخاصة بالوزارة في واسط واليوم نتطلع الى فتح صفحة جديدة في مجال التعاون وانجاز المشاريع المتلكئة بعد ان قررنا منح الصلاحيات الى المحافظة.

من جهته، قال محافظ واسط محمد المياحي: ان اللقاء مع وزير الاعمار تخللته مناقشة اهم خطط الوزارة في ما يخص تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة، فضلا عن مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات المنفذة وسبل تجاوزها بما يضمن تنفيذها وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

واوضح ان اغلب المشاريع الوزارية في المحافظة تعاني من التلكؤ لأسباب عديدة، لافتا الى انه تمت مناقشة الخطة الخاصة بمشاريع الوزارة في محافظة واسط، وخطة توزيع الاراضي السكنية ضمن مبادرة رئيس الوزراء للسكن ومشاريع المجاري والماء والبلديات، معبرا عن امله بان يستمر التعاون لإيجاد حلول عملية لمشاكل السكن والتي ستكون من صلاحية المحافظة وكذلك الاشراف على دائرة المهندس المقيم بهدف النهوض بواقع الانجاز خلال مدة قياسية.

واضاف ان وزير الاعمار وجه انذارا الى شركة (C G C) الصينية المكلفة بتنفيذ مشروع شبكة مجاري قضاء الحي لمدة اسبوع وبخلافه سيتم سحب العمل منها واحالته الى شركة اخرى، مشيرا الى ان المشروع احيل من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة بكلفة 111 مليار دينار، حيث يتضمن اعداد التصاميم الهندسية لمشروع المجاري وتجهيز المواد والمعدات لتنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ومد شبكات مياه الامطار والمياه الثقيلة ونصب محطات رفع وضخ وخطوط ناقلة رئيسة وفرعية للمدينة وحسب خارطة التصميم الاساسي، مشددا على أهمية الاسراع بتنفيذ المشروع وعدم التعاقد بالباطن مع مقاولين ثانويين والمضي بتنفيذ العمل من قبل ملاكات الشركة ذاتها وتسخير كل ما لديها من جهود وطاقات فنية وادارية لانجاز المشروع ضمن المدة المحددة.

واشار المياحي الى ان اللقاء تضمن مناقشة تقدم العمل في مشاريع الماء والمجاري والطرق والبلديات في المحافظة بغية الإسراع في إنجازها وتذليل العقبات والمعوقات التي تقف حائلاً أمام إتمامها بالدقة والتوقيتات اللازمتين ومناقشة موضوع الاعتمادات المالية لمشروع ماء الكوت الكبير من اجل الدفع باكماله، حيث تعهد الوزير بحلها شخصيا مع مصرف الـTBI خلال اسبوع وحث الشركة على رفع وتيرة العمل وتقدم الاعمال في مشروع ماء الزبيدية وتذليل المعوقات امام استيراد الغيار الخاص بمناشئ المعدات الاستيرادية وحسمها خلال 72 ساعة، ورفع وتيرة العمل في مشروع مجاري النعمانية واستثمار التقدم الجيد في اعماله لضمان إنجازه بالسرعة الممكنة قبل فصل الأمطار، وكذلك مضاعفة الجهود في مشروع مجاري الصويرة وإنجاز الأعمال المتبقية لضمان ديمومة التقدم الحاصل في انجاز المشروع، فضلا عن اعادة العمل بمشروع مجاري العزيزية ومتابعة اجابة وزارة التخطيط بخصوصه لغرض دفع المشروع وإعادة العمل فيه، والتأكيد على ضرورة توفير الموارد التشغيلية اللازمة لتشغيل وحدات المجاري المنجزة ليتم طرحها في مجلس الوزراء.

وبين محافظ واسط ان الوزير اكد على ضرورة اعادة العمل بمشروع توسعة وتطوير طريق كوت ـ بغداد ضمن المرحلة الاولى وإجراء مناقلة مع وزارة التخطيط لغرض استئناف العمل والإسراع بإحالة وتنفيذ مشاريع الطرق والاكساء بين الاقضية والنواحي وفق الخطة التي أعدتها المحافظة وما تم الإعلان عنه مؤخرا لإعادة تأهيل عدد كبير من شبكات الطرق بين الاقضية والنواحي وعدد من المناطق الاخرى.

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