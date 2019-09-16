ترامب يترك السعودية وراء ظهره

2019/09/16 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال استقباله ولي عهد ⁧‫البحرين

انه لم يعد السعوديين بحمايتهم مشيرا الى انه "ينبغي ان نجلس معا

ونتفق على شيء ما" .

‏واوضح ترمب" نحن اكثر دولة في التاريخ مستعدة للحرب لكننا مع ذلك

نريد تفادي الحرب".

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