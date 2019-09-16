رئيس الوزراء يتمسك بوزير الصحة ويرفض استقالته ويمنحه اجازة.. هل ينجح عبد المهدي في كبح جماح الضغوطات السياسية؟

2019/09/16 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان ومنحه اجازة للتفكير والعودة الى عمله بظروف تحميه من الاساءات والتجاوزات اللادستورية واللاقانونية واللااخلاقية.وتنشر “يس عراق” نص الرسالة التي ارسلها عبد المهدي الى العلوان:- بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي وزير الصحة الدكتور علاء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته […]

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