2019/09/16 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 13uvAF8yILE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سريع قناة الجيش.. طريق معتم محفوف بالمخاطر والحوادث المرورية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سريع قناة الجيش.. طريق معتم محفوف بالمخاطر والحوادث المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).