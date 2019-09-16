الحمداني: ارادة النصر تهدف لإبعاد الخطر عن كربلاء والنجف وتأمين الفرات الأوسط وحزام بغداد

2019/09/16 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الاثنين، ان الهدف من عمليات إرادة النصر بمرحلتها الخامسة هو تأمين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومنطقة الفرات الأوسط وحزام بغداد.وقال الحمداني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "العدو يحاول استغلال الصحراء للتسلل وشن عمليات تعرضية غايتها زعزعة امن المنطقة رغم فشل العدو بذلك"، مبينا ...

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