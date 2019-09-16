بالصور.. ألوية 45 و46 و47 بالحشد الشعبي يشاركون في إرادة النصر الخامسة

2019/09/16 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع الحشد الشعبي مجموعة صور لمشاركة قطعات ألوية ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ في الحشد الشعبي بعمليات إرادة النصر بمرحلتها الخامسة.

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