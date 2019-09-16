مسلحون يقتلون صاحب محل لبيع المواد الغذائية ويصيبون والده شمالي بغداد

2019/09/16 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بان مجموعة مسلحة قتلت صاحب محل لبيع المواد الغذائية فيما اصابوا والده شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين اقدموا اليوم على قتل صاحب محل لبيع المواد الغذائية فيما اصابوا والده في شارع الشهداء وسط قضاء الطارمية شمالي بغداد".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.





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