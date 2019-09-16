2019/09/16 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للخدمات يقر مشاريع في أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للخدمات يقر مشاريع في أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).