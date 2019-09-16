حسن الشرع - ساحة العمل السياسي في العراق :التاريخ والمستقبل

2019/09/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع يرتكز العمل السياسي في العراق على مباني جيوبولوتيكية متباينة أفرزتها الجغرافيا والتاريخ والبيئة وما ترتب عليها من مرتكزات دينية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية كانت على الدوام ذات بصمة واضحة على مختلف مراحل التاريخ السياسي لبلاد مابين الرافدين وفي هذا البحث ستناول فقط تلك العوامل التي شكلت خارطة العمل السياسي في التاريخ الحديث والمعاصر للعراق .يعد الدين الإسلامي وهو دين أغلبية سكان هذه البلاد ......

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