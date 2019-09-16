بمشاركة العراق.. مجلس التعاون الاسلامي يطالب بعقوبات على اسرائيل

2019/09/16 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقدت منظمة التعاون الإسلامي في مقر اماتنها العامة في جدة، امس الاحد، اجتماعاً طارئاً لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء للمنظمة، ترأسته المملكة العربية السعودية التي كانت قد دعت له الخميس الماضي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في اعلان رئيس حكومة الكيان الصهيوني نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة في حالة إعادة انتخابه.

وأصدرت الدول الاعضاء في المنظمة عن هذه الاجتماع الطارئ قرارين أحدهما؛ يدين اعلان رئيس حكومة الكيان الصهيوني عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، أكدت فيه الدول الإسلامية على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للامة الإسلامية.كما عبرت فيه عن رفضها المطلق وادانتها الشديدة للإعلان الإسرائيلي، والتصدي له واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية بما في ذلك التحرك لدى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولا الى انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه وتقرير المصير.كما طالبت بالانسحاب الكامل من ارض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بعناصرها كما وردت في القمة العربية في بيروت عام 2002 مع مساندة الجهود الفلسطينية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.وقراراً آخر يدين استهداف معملي شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، صدر على هامش أعمال الاجتماع أدانت فيه الدول الإسلامية بأشد العبارات الاعتداء الذي وقع على معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية مؤكدين تضامنهم مع المملكة، وموقف المنظمة الثابت في ادانة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره.وشارك في الاجتماع أكثر {13} وزير خارجية ووزير دولة للشؤون الخارجية بالإضافة الى ممثلين من بقية الدول الإسلامية، وحضر عن العراق وفداً برئاسة الدكتور قحطان طه خلف سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية .يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي أصدرت بياناً بتاريخ 9 / 11 / 2019 ادانت الإعلان الاسرائيلي الخطير واعتبرته اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ستعقد اجتماع استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية بطلب من المملكة العربية السعودية.انتهى

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