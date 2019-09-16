العبيدي: منح إجازة لوزير الصحة دليل على عجز الحكومة أمام مافيات الفساد

2019/09/16 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد النابئ خالد العبيدي، منح إجازة لوزير الصحة علاء العلوان" عجز حكومي امام مافيات الفساد.

وقال العبيدي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" منح وزير الصحة علاء العلوان اجازة مفتوحة ردا على استقالته، هي مؤشر على مدى ضعف الحكومة وعجزها عن انهاء سيطرة مافيات الفساد".



وأضاف انه" بدلا من هذه الاجازة، كان يجب ان يُمنح وزير الصحة دعما حكوميا واسنادا نيابيا لمحاربة الفاسدين ومنعهم من العبث بصحة وحياة العراقيين وسرقة الاموال العامة، وإلا فإن هذه الإجازة ستمنح الفاسدين فرصة لإعادة فتح الابواب التي نجح الدكتور العلوان بإغلاقها".



يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفض استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان، وقرر منحه اجازة للعدول عن استقالته.انتهى

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