مفتشية الداخلية: صدور قرارات بالقبض والاستقدام بحق 16 موظفاً بدائرة تقاعد الأنبار

2019/09/16 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إصدار قاضي تحقيق قضايا النزاهة قرارات بالقبض والاستقدام بحق 16 موظفاً منسوباً لهيئة التقاعد في محافظة الأنبار

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