2019/09/17 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد اليوم الاثنين، انتهاء مديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة من القرعة التي جرت اليوم لاختيار المتقدمين للتعيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد: اسماء الفائزين في قرعة مديريات تربية الكرخ ستعلن غداً الثلاثاء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد: اسماء الفائزين في قرعة مديريات تربية الكرخ ستعلن غداً الثلاثاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).