الوفد العراقي المشارك في اعمال منتدى الابتكار التقني المقام في سلطنة عمان يلتقي عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في مجال التربية والتعليم

2019/09/17 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر مشاركة الوفد العراقي لليوم الثاني على التوالي متمثلاً بوزارتي التعليم العالي ووزارة التربية برئاسة الوكيل الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حامد خلف والمدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة لتربية السيد محمود حسين القيسي بمنتدى الابتكار التقني في التعليم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المقام في سلطنة عمان / مسقط للمدة من 14-18 ايلول 2019.

المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية السيد محمود حسين القيسي بين ان اعمال المنتدى في يومها الثاني تضمنت لقاء الوفد العراقي بمجموعة من اكبر الشركات العالمية المتخصصة في التربية والتعليم ، اذا قامت الشركات بتقديم عروضها للوفد العراق في كيفية ادخال التكنولوجيا في مجال التعليم ،

وتابع القيسي ان المنتدى يهدف للاستفادة من خلال ما يعرض من الابتكارات التكنولوجية والتي تساهم في تطوير قطاع التربية والتعليم .

هذا ويضم الوفد العراقي ايضاً كلاً من الدكتور امجد عبد النبي مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية والدكتور غسان حميد عبد المجيد مدير عام البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رعد علوان ممثل مكتب وزير التربية .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

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