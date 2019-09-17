2019/09/17 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مجدي_جورج تأملات في نتائج الجولة الاولي من الانتخابات التونسية اجريت بالأمس الجولة الاولي من الانتخابات التونسية والتي شارك فيها 26 مرشح بينهما سيدتان وقد أسفرت هذه الجولة عن :-اولا تصدر قيس سعيد لهذه الجولة خلافا لكل التوقعات .ثانيا وصول نبيل القروي المرشح الشعبوي والمسجون في قضايا ماليه لجولة الإعادة وهذا ما يضع القضاء التونسي واللجنة الانتخابية في حرج شديد .ثالثا سقوط مورو نائب رئيس ج......

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