2019/09/17 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مراسل قناة "العهد الفضائية" في تركيا، مساء الاثنين، ان القمة الثلاثية انتهت الى توافق على الركون الى الحل السياسي في سوريا.

وقال في

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