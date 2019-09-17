المرحلة التأهيلية الثانية من كاس العراق تنطلق اليوم

2019/09/17 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

تنطلق المرحلة التاهيلية الثانية من بطولة كاس العراق اليوم الثلاثاء ، اذ يضيف الكاظمية الكفل ، ويلعب الطوز مع النور ، والحر مع بلدية الناصرية والصادق مع التاجي والمحمودية مع ديالى والنجمة مع العلم ، كما ويلتقي المعقل مع بلدية الناصرية وتازة مع بلد والصوفية مع بسماية وبني سعد مع المرور ، وتستكمل المباريات الخميس بمواجهة تجمع بابل مع بعقوبة ، وتختتم المرحلة التاهيلية الثانية بلقاء الحكيم

والوصل .

وكانت مباريات المرحلة التاهيلية الاولى قد اسفرت عن فوز ديالى على هبهب 4 / 2 ، والموصل على الشباب 2 / 0 ، والكاظمية على بلدي بفارق الركلات الترجيحية 5 / 4 بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 0 / 0 ، وتغلب بلد على حيفا 1/ 0 ، والتاجي على عنة بفارق الركلات الترجيحية 5 / 4 بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 0 / 0 ، كما فاز المرور على التاجي 3 / 0 ، والحكيم على الصحة 2 / 0 ، والحر على سوق الشيوخ 1 / 0 ، وبسماية على الحمزة 3 / 2 ، والصوفية على جلولاء 2 / 0 ، والنور على جنوب بغداد 2 / 1 ، وبابل على الروضتين 6 / 1 وبلدية البصرة على شباب العراق 1 / 0 ، وبعقوبة على مدينة الشهداء 1 / 0 ، كما كسرت الركلات الترجيحية من علامة الجزاء اغلب المباريات التي انتهت بالتعادل ، اذ تغلب المعقل على بلادي 5 / 4 ، والطوز على الحويجة 5 / 4 ، والمصافي على المحمودية 5 / 4 ، والصادق على شهربان 5 / 4 ، والعلم على النصر والسلام 5 / 4 والكفل على جسر ديالة 5 / 4 ، وبلدية الناصرية على الامير 5 / 4 ، والنجمة على الكوت 5 / 4 ، وتازة على الحسينية 5 / 4 وبني سعد على الكوفة 5 / 4 .

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