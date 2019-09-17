عبد المهدي: العراق يمنع استخدام أراضيه ضد دول الجوار

2019/09/17 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

لفت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ان العراق يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة والابتعاد عن سياسة المحاور، مؤكداً أن العراق يمنع استخدام اراضيه ضد أية دولة.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته «الصباح»، أن عبد المهدي «تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات».وشدد عبد المهدي على ان «مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة او شقيقة او صديقة، وان العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور».



من جهته، أكد وزير الخارجية الاميركي ان «المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم».

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