2019/09/17 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تواجد قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في بغداد.وقالت المصادر “لخطوة برس” ان “سليماني متواجد في بغداد منذ يومين”.دون ذكر المزيد من التفاصيل.وتتزامن زيارة سليماني الى بغداد، بعد زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى طهران ولقائه بالمرشد الاعلى علي خامنئي وسليماني.كما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادر: سليماني في بغداد منذ يومين وكالة خطوة برس.

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