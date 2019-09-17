English | كوردى

شاهد بالفيديو.. ما هو واقع المستشفيات في ظل ادارة وزير الصحة المستقيل


شاهد بالفيديو.. ما هو واقع المستشفيات في ظل ادارة وزير الصحة المستقيل
2019/09/17 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 091b8PtHwIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو واقع المستشفيات في ظل ادارة وزير الصحة المستقيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو واقع المستشفيات في ظل ادارة وزير الصحة المستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا