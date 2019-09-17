2019/09/17 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 091b8PtHwIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو واقع المستشفيات في ظل ادارة وزير الصحة المستقيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو واقع المستشفيات في ظل ادارة وزير الصحة المستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).