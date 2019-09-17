2019/09/17 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة لتهريب الكاز في الانبار 'صور') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة لتهريب الكاز في الانبار 'صور') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).