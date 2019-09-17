لجنة الصحة والبيئة النيابية تناقش مع مسؤولي وزارة الصحة سبل توسيع الخدمة الطبية للمصابين بالفشل الكلوي

2019/09/17 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة الدكتور قتيبة الجبوري رئيس اللجنة وبحضور اعضائها اجتماعاً مع المسؤولين في وزارة الصحة حضره الوكيلان الفني والاداري للوزارة ومدراء عامين وممثلين عن الهيئات الاستشارية ومختصين، لمناقشة موضوع عقد (الديلزة) الخاص بتوسعة الخدمة للمرضى المصابين بالفشل الكلوي.

واستمعت اللجنة في مستهل اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة الى شرح مفصل حول طبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركات المتخصصة بموضوع الغسل الدموي والغسل البروتيني والعراقيل التي تواجه الوزارة في هذا الصدد.

وأبدت اللجنة دعمها لتوجهات وزارة الصحة وتعاقداتها مع الشركات المختصة من اجل توسيع خدمة الغسل الكلوي عبر شراء اجهزة جديدة، فضلا عن توفير مستلزمات اخرى تضاف الى العقود المبرمة مثل سيارات الاسعاف وممرضين متدربين من خارج العراق.

وتعهدت لجنة الصحة والبيئة بالنظر في امكانية زيادة مخصصات الوزارة الاستثمارية في مجال توفير خدمة غسل الكلى لغرض شراء اجهزة جديدة تساعد في تقديم خدمات اكبر للمصابين بالفشل الكلوي.

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