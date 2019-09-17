2019/09/17 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برأسة معالي وزير التربية وكالةً الدكتور قصي السهيل عقدت هيئة الرأي في الوزارة اجتماعا ً لمناقشة طلب لجنة التربية النيابة على اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اكدت إنه تم التصويت في هيئة الرأي على مخاطبة مجلس الوزراء لاجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين ، وان الوزارة على استعداد لاجراء امتحان الدور الثالث حال موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الدكتور قصي السهيل : هيئة الرأي في وزارة التربية تعقد اجتماعاً لمناقشة اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة الدكتور قصي السهيل : هيئة الرأي في وزارة التربية تعقد اجتماعاً لمناقشة اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).