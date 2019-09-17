أسعار النفط تقفز نحو 15 في المئة

2019/09/17 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أغلق النفط مرتفعا نحو 15 بالمئة أمس الاثنين، مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عاما وبأحجام تداول قياسية.

وتحدد سعر

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