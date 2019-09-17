2019/09/17 | 00:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، امس الاثنين، إن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم رغم عدم فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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