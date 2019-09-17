2019/09/17 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، امس الاثنين، إن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم رغم عدم فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).