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كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم


كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم
2019/09/17 | 00:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، امس الاثنين، إن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم رغم عدم فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة

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