2019/09/17 | 00:49

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مصدر امني في مدينة القائم : طيران العدو الصهيوني يعاود هجومه البربري على الحدود السورية العراقية !

الثلاثاء

17

أيلول

2019 :

12:35 am

29

مصدر امني في مدينة القائم : طيران العدو الصهيوني يعاود هجومه

البربري على الحدود السورية العراقية !

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