طلال الربيعي - خرافة الحرية الرأسمالية (في عالمنا المعاصر)! (2)

2019/09/17 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كما اسلفت في الحلقة السابقة ان البروفسور ميلتون فريدمان, الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد, هو مؤسس ما يسمى مدرسة شيكاغو او المدرسة النيوليبرالية في الاقتصاد وله اتباع عديديون في مختلف ارجاء العالم وفي المؤسسات البحثية والاكاديمية على نطاق واسع.وبعضم يعمل علنا ويفصح جهرا عن آيديولوجيته والآخر اكثر تكتما وتسترا, وحتى ان قسما من هؤلاء يتلبسون لباس الليبرالية او حتى لباس الشيوعية! و كتاب......

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