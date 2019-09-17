2019/09/17 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : صدر بيانان منفصلان بعد منتصف الليلة بتوقيت بغداد من الرىيس الأمريكي دونالد ترمب من جهة ، و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من جهة أخرى … وقال ترمب :” إنه يتفق مع وزير الخارجية بومبيو في مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو ،وان الولايات المتحدة “جاهزة ومستعدة” للرد على الهجوم الذي تعرضت له البنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد : ترمب ومحمد بن سلمان يعلنان عن تورط ايران … لا ذكر للعراق حتى الان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد : ترمب ومحمد بن سلمان يعلنان عن تورط ايران … لا ذكر للعراق حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).